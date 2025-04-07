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Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe için bir hafta daha geride kaldı.

Hal böyle olunca şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün daha da artıyor.

30. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı ve zirve yarışında hata yapmadı.

ZİRVEDE HEYECAN DORUKTA

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ise bu haftayı BAY geçti.

Alınan bu sonuçla sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray ile puan farkını 3'e düşürdü.

Peki iki takım kalan maçlarını kimlerle oynayacak?

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

GALATASARAY - 71 PUAN

Sarı-kırmızılı takım kalan 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak.

Samsunspor (D)

Bodrum FK (E)

Eyüpspor (D)

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

FENERBAHÇE - 68 PUAN

Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak.

Sivasspor (D)

Kayserispor (E)

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş (E)

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)