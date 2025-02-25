Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve şampiyonluk şansları

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Süper Lig’in 25. haftasında Ali Sami Yen'de oynanan dev derbi, golsüz sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkı 6 olarak kaldı, ancak ikili averaj avantajı nedeniyle sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda rakibine karşı bir adım önde.

Şampiyonluk yarışı artık son viraja girerken, kalan 12 haftalık fikstür ve iki takımın karşılaşacağı rakipler büyük önem taşıyor. İşte lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin kalan maçları ve güncel puan durumu...

GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray: 64 puan

Fenerbahçe: 58 puan

Puan farkı: 6 (İkili averaj avantajı nedeniyle Galatasaray'ın avantajı 7 puan olarak değerlendiriliyor.)

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Kasımpaşa (D)

Alanyaspor (D)

Antalyaspor

Beşiktaş (D)

Samsunspor (D)

Bodrum FK

Eyüpspor (D)

Sivasspor

Trabzonspor (D)

Kayserispor

Göztepe (D)

Başakşehir

EDİTÖR YORUMU

Galatasaray’ın fikstürü oldukça zorlu. Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanları dikkat çekerken, kritik dış saha maçlarında Kasımpaşa, Alanyaspor ve Eyüpspor gibi formda takımlarla karşılaşacaklar.

Son haftalara doğru avantajını koruyabilmesi için puan kayıplarını en aza indirmesi gerekecek.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Antalyaspor

Samsunspor

Bodrum FK (D)

Trabzonspor

Sivasspor (D)

Kayserispor

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş

Başakşehir (D)

Eyüpspor

Hatayspor (D)

Konyaspor

EDİTÖR YORUMU

Fenerbahçe’nin kaderi kendi elinde. Özellikle Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir gibi güçlü takımlarla oynayacağı maçlar büyük önem taşıyor.

Deplasmanda Sivasspor, Gaziantep FK ve Hatayspor gibi zorlu virajları geçmek zorunda olan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı yakalamak için hata yapmamalı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Ligin bitimine 12 hafta kala hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için her puanın önemi büyük. Galatasaray, avantajını koruyarak ipi göğüslemek isterken, Fenerbahçe ise bu 6 puanlık farkı kapatabilmek için kritik maçlarını kayıpsız geçmek zorunda.

Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanacak derbiler, sezonun kaderini belirleyebilir.

Şampiyon kim olacak? Son haftalar nefes kesecek!