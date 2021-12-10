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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ın ve Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.