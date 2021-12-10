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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

    Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ın ve Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 15:35
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    Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 12 puanla grubunu namağlup lider bitirdi.

    Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

    Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkamasa da yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de Konferans Ligi’nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak.

    UEFA Konferans Ligi’nde play-off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

    Galatasaray ve Fenerbahçe nin muhtemel rakipleri #1

    GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:

    • Real Sociedad
    • Rangers
    • Olympiakos
    • Napoli
    • Braga
    • Dinamo Zagreb
    • Real Betis

    Galatasaray ve Fenerbahçe nin muhtemel rakipleri #2

    FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    • Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
    • Partizan (Sırbistan)
    • Bodo/Glimt (Norveç)
    • Randers (Danimarka)
    • Slavia Prag (Çekya)
    • PAOK (Yunanistan)
    • Vitesse (Hollanda) ya da Tottenham (İngiltere)
    • Karabağ (Azerbaycan)

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