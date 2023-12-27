Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki taktikleri Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taktikleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesi, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak.

Dev karşılaşma öncesinde iki teknik adamın da galibiyete uzanmak için kurduğu planlar ortaya çıkmaya başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maçta Kerem Aktürkoğlu'nu solda Mertens'i ise forvet arkasında değerlendirmişti.

Zaha, Tete ve Kaan Ayhan...

Başarılı hoca, bu kararından vazgeçti. Süper Kupa finalinde Wilfried Zaha'yı yeniden ilk 11'e alacak olan Buruk, Ziyech yerine de Tete'ye şans verecek.

Orta sahada rakipte Fred'in oynayacak olması üzerine Kerem Demirbay'ı kulübeye çekecek olan deneyimli teknik adam, Kaan Ayhan'ı orta sahaya monte ederek Fred'i durdurmayı düşünüyor.

Mauro Icardi'nin bu şekilde daha fazla besleneceğini düşünen Buruk, Davinson Sanchez'in maça yetişememesi durumunda da savunmada yine Victor Nelsson'a şans verecek.

Fred döndü, Tadic kulübeye

Fenerbahçe cephesinde ise planlar bu kez Galatasaray'ı devirmek üzerine...

Fred'in dönmesiyle birlikte orta sahada eli rahatlayan İsmail Kartal, sol kanatta Sacha Boey ile girdiği mücadeleleri kaybeden Dusan Tadic'i yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

Sonradan oyuna giren Joshua King'in performansından memnun olan deneyimli teknik adam, orta sahada topa hakim olup, kanatların da yardımıyla gol atmak için uğraş gösterecek.

Savunmadan memnun olan İsmail Kartal'ın, geri dörtlüyü değiştirmesi ise beklenmiyor.