Galatasaray ve Monaco'nun Onyekuru pazarlığı

Daha önce 2 kez kiralanan Henry Onyekuru için bir kez daha düğmeye basan Galatasaray yönetimi Monaco ile pazarlıklara başladı. Fransız takımı kiralık anlaşması sonrası 10 milyon euro istiyor.

Teknik patron Fatih Terim'in transfer listesinde 1 numarada yer alan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru için Monaco ile resmi pazarlıkların başladığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, menajer D'Avila aracılığıyla Fransız kulübüne teklif üzerine teklif iletiyor. Pazarlık masasında oyuncunun kiralanma süresi, kiralık ücreti ve kiralanma sonundaki zorunlu satın alma maddesi gibi detaylar var. Ocak ayında Onyekuru'yu elden çıkarmasına kesin gözüyle bakılan Monaco cephesi, bu transferi minimum zararla bitirmeye çalışıyor.

MONACO 10 MİLYON İSTİYOR

Oyuncunun bonservisine 15 milyon euro ödeyen Fransızlar, süre sonunda 10 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray cephesinin maksimum bonservis teklifi ise 6 milyon euro. Buna ek olarak 1.5 sezonluk 1.5 milyon euro civarında bir kiralama ücreti öneriliyor.

D'Avila'ya göre anlaşma çok uzak değil ve en azından masadaki iki tarafın mutabakat sağlaması, Monaco'nun elini zayıflatıyor.

MENAJERİ GELİYOR

Sarı-kırmızılılar, bu kez süreci hiç uzatmadan, 5 Ocak'taki ara transfer döneminin başlamasıyla beraber işi bitirmeye kararlı. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de telefon trafiğinin aynı hızla devam edeceği belirtiliyor. Menajer D'Avila da gelecek hafta İstanbul'da olacak ve listedeki diğer isimler için de yönetimle masaya oturacak.