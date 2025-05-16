Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya gönderildi

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

ERTUĞRUL DOĞAN DA PFDK'LIK OLDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve tehdidi gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.