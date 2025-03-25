Galatasaray, Victor Osimhen için ilk resmi teklifini yaptı

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Sezon başında Napoli’den kiralanan ve hem Süper Lig’de hem Avrupa Ligi’nde hem de Nijerya Milli Takımı’nda attığı gollerle müthiş bir grafik çizen Victor Osimhen’in transfer süreci, özellikle İtalya’da yakından takip ediliyor.

Corriere dello Sport gazetesi son dönemde spotları üzerine çeken yıldız santrforla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İTALYANLARIN İDDİASI: GALATASARAY İLK TEKLİFİ YAPTI

Gazeteye göre Osimhen’i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli’ye ilk resmi teklifini yaptı.

Masaya konulan bonservis bedelinin ise tam 65 milyon euro olduğu belirtildi. Bu astronomik teklife ise Napoli cephesinden olumsuz yanıt geldi.

Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, “Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Daha aşağısı olmaz” diyerek, yaz döneminde Chelsea’nin 90 milyon Euro’luk teklifini de geri çevirdiklerini hatırlattı.

NAPOLİ REDDETTİ

26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Chelsea dışında Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus gibi devlerin de araya girdiği ve bu kulüplerin 75 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray Yönetimi’nin ise şampiyonluğun gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek minimum 40 milyon euro bandındaki geliri de düşünerek şartları daha da zorlayacağı öğrenildi.

G.SARAY OSİMHEN'DEN CEVAP BEKLİYOR

Sarı-Kırmızılı kulübün Osimhen için teklifi 75 milyona çıkarma hazırlığında olduğu, ancak bunun için oyuncudan gelecek “Evet” cevabının beklendiği kaydedildi.

Galatasaraylı yöneticiler, Osimhen’in kendilerine nisan ayı içerisinde kararını bildireceğini açıklamıştı.