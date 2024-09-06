Galatasaray, Victor Osimhen maskesini satışa çıkarıyor
Haber Merkezi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirttiği yıldız futbolcu Victor Osimhen ve kulübü Napoli ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle demişti:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

MASKESİ SATILACAK

Galatasaray'dan 25 yaşındaki golcü oyuncu için yeni bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çalışmalar tamam, o zamaaaan parti başlasın!

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