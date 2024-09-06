Galatasaray, Victor Osimhen maskesini satışa çıkarıyor Galatasaray Kulübü, yeni transfer Victor Osimhen'in maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirttiği yıldız futbolcu Victor Osimhen ve kulübü Napoli ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle demişti:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

MASKESİ SATILACAK

Galatasaray'dan 25 yaşındaki golcü oyuncu için yeni bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: