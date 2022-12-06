Galatasaray, Villareal'e mağlup oldu

Galatasaray, Villareal'e mağlup oldu

Hazırlık maçında Villarreal'le karşılaşan Galatasaray sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı konuk ekip 4-3 kazanmayı başardı.

Mücadele gol düellosuna sahne oldu

Galatasaray'ın gollerini 42. dakikada Gomis, 58. dakikada Abdülkerim ve 90+4'te Baran Demiroğlu kaydetti.

Villarreal'in golleri ise 22. dakikada Coquelin, 27. dakikada Mojica, 32. dakikada Chukwueze ve 44. dakikada Pascual'dan geldi.

Genç oyuncular süre aldı

Sarı-kırmızılılarda genç oyuncular Baran Aksaka, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Efe Akman, Baran Demiroğlu, Beknaz Almazbekov, Ali Yeşilyurt ve Ali Bülbül de mücadelede forma şansı buldu.

Galatasaray ilk maçta mağlup olmuştu

Galatasaray, turnuvanın önceki maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olmuştu.