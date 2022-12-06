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    Galatasaray, Villareal'e mağlup oldu

    Hazırlık maçında Villarreal'le karşılaşan Galatasaray sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.
    • 06.12.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 22:47
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    Galatasaray, Villareal'e mağlup oldu

    Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı konuk ekip 4-3 kazanmayı başardı.

    Mücadele gol düellosuna sahne oldu

    Galatasaray'ın gollerini 42. dakikada Gomis, 58. dakikada Abdülkerim ve 90+4'te Baran Demiroğlu kaydetti.

    Villarreal'in golleri ise 22. dakikada Coquelin, 27. dakikada Mojica, 32. dakikada Chukwueze ve 44. dakikada Pascual'dan geldi.

    Galatasaray, Villareal e mağlup oldu #1

    Genç oyuncular süre aldı

    Sarı-kırmızılılarda genç oyuncular Baran Aksaka, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Efe Akman, Baran Demiroğlu, Beknaz Almazbekov, Ali Yeşilyurt ve Ali Bülbül de mücadelede forma şansı buldu.

    Galatasaray, Villareal e mağlup oldu #2

    Galatasaray ilk maçta mağlup olmuştu

    Galatasaray, turnuvanın önceki maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olmuştu.

    Galatasaray, Villareal e mağlup oldu #3

    Galatasaray, Villareal e mağlup oldu #4

    Galatasaray, Villareal e mağlup oldu #5


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