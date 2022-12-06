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    Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray hazırlık maçında İspanyol takımı Villarreal'i konuk edecek. İşte Galatasaray - Villarreal maçının detayları..
    • 06.12.2022 - 09:50
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    Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arada İspanyol ekibi Villarreal ile bir hazırlık maçı yapacak. Galatasaray'ın evinde oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    Sarı kırmızılılar Süper Lig'e verilen ara öncesi son lig maçında Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral depoladı. Ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.

    Villarreal geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı oynadı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı.

    Villarreal bugün Galatasaray'a konuk olacak. Peki Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman oynanacak?

    Galatasaray - Villarreal maçı 6 Aralık Salı (bugün) günü saat 20.00'de başlayacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadele Spor SMART kanalından naklen yayınlanacak.


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