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Galatasaray, VIP koltuk fiyatlarını belirledi: En ucuzu 165 bin lira

Galatasaray, VIP koltuk fiyatlarını belirledi: En ucuzu 165 bin lira Galatasaray, yeni sezonun VIP koltuk fiyatlarını açıkladı. VIP koltuk üyelikleri 165 bin ila 220 bin lira arasında değişiyor.