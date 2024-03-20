Galatasaray, VIP koltuk fiyatlarını belirledi: En ucuzu 165 bin lira

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Galatasaray, yeni sezonun VIP koltuk fiyatlarını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, yeni sezonun VIP koltuk üyeliklerinin bugünden itibaren yenilenebileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların duyurusuna göre, koltuk yenileme fiyatları 165 bin liradan başlıyor ve 220 bin liraya kadar çıkıyor.
Fiyatlar dudak uçuklatıyor
Yapılan açıklamada şu fiyatlar belirtildi:
Ali Sami Yen'de 100, 101V ve 125V blokları 165 bin liradan
202, 224, 211 ve 215 numaralı bloklar 180 bin liradan
201, 225, 212 ve 214 numaralı bloklar 190 bin liradan
213 numaralı blok ise 220 bin lira karşılığında yenilenebilecek.
Taraftarlar, bu işlemleri 29 Mart saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek.
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