Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının ardından harekete geçti.

343 Digital'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanmasına karşı çıkmıştı. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarını salı günü TFF'ye toplantıya davet etmiş ancak Galatasaray bu toplantıya katılmamıştı.

YABANCI HAKEM ATANDI

TFF, çarşamba günü ise derbiye yabancı hakem atanacağını açıklamıştı.