Galatasaray Yairo Moreno ile anlaştı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray yönetimi, Meksika basınında yer alan habere göre Yairo Moreno 4 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe galibiyetiyle camiasına çok değerli bir 3 puan armağan ederek zirveye yerleşen Galatasaray, gelecek sezonun yapılandırmasına şimdiden başladı.

Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin sürekli sakatlanması Terim'i alternatif oyunculara yöneltirken, scout ekibinin de tavsiyesiyle Meksika ekibi Leon forması giyen Yairo Moreno ile temasa geçildi.

La Crónica Mexicano'da yer alan habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno ile 4 yıllık ön sözleşme yaptı.

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek oyuncunun ayrılmak istediği ve Galatasaray'da forma giymek istediği aktarıldı.

İTALYAN GAZETECİ DE DOĞRULADI

Ayrıca ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira da oyuncunun Avrupa'da oynamak istediğini ve Galatasaray'ın çok önemli bir seçenek olduğunu söyledi.

Schira paylaşımında, "Moreno, Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yaz aylarında ayrılmaya karar verdi. Galatasaray ilgileniyor ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Moreno ayrıca Porto'nun da sıkı takibinde." ifadelerini kullandı.

Transfermarkt'ta değeri 8.5 milyon euro olarak belirlenen Kolombiyalı futbolcu, 5 kez de milli takım forması giydi.