Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu: Hakem şüphe uyandırdı

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Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 65’e, Kasımpaşa ise 32’ye yükseltti.

Maçın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, açıklamalarda bulundu.

"ŞÜPHE UYANDIRAN BİR DAVRANIŞ"

Saraloğlu, sözlerine şöyle başladı:

İkinci dakikada Yasin sarı kart gördü. 3-5 dakika sonrasında da ikinci sarı kartı görme olasılığı vardı, yüksek orandaydı. Garanti sarı karttı belki. Görse oyunun şekli değişecekti, ikinci sarıdan kırmızı. Bizde şüphe uyandıran bir davranış hakem tarafından.

"KARALAR BAĞLAMAK ÇOK DOĞRU DEĞİL"

Açıklamalarına devam eden İrfan Saraloğlu, şu sözleri sarf etti:

İlk yarı çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakibin atakları vardı. Muslera ve savunma iyi iş çıkardı. Net bir penaltı çalındı lehimize. Attığımız golle ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bizim için maçı tam koparacak aksiyonlar oldu. Neyse, beraberlik golünden sonra ikinci golü bulduk. Oyun lehimize 3-2 devam ederken, oraya geleyim acele, Lemina'nın sakatlığı söz konusu ediliyor ama sakat değil, ağrıları var, kontrollü oynamak durumunda, önemli bir oyuncu. 3-2 öndeyken defansif oyuncuyu kenara almak gibi bir davranışımız olmaz. Yorumcular onu doğru yorumlasınlar. Oyuna girenler de katkıda bulundular. Ancak bazen son dakika golü yiyorsunuz, bazen atıyorsunuz. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamak çok doğru değil.

"TAKIMIMIZ KAFASINI KALDIRIP YOLUNA DEVAM EDECEK GÜCE SAHİP"

İrfan Saraloğlu, şu şekilde konuştu:

Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce sahip. Sitemim aşırı olmamakla birlikte hakemin 5. dakikada kartı vermemesi, oyunun seyrini etkiledi maalesef. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem.

"100. GALİBİYET ONA YAKIŞIR"

Sarı-kırmızılı antrenör son olarak, şu değerlendirmede bulundu:

Yüzüncü galibiyeti Okan Hocamıza bıraktık diyelim. Hocam takımın başında olacak gelecek hafta. 100. galibiyet ona yakışır, o alacak. Önümüzdeki maçların zorluğunu kolaylığını söyleyemeyiz. Zorlandığımız bir sahada oynadık. Diğer sahaların akustiği ve atmosferi daha iyi. Bu sahanın konsantrasyonu zor. Daha güzel sahalarda daha güzel sonuçlar almak bizim elimizde.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR VAR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, şu şekilde konuştu:

Atmosferi çok iyi olmayan, deplasman takımlarının konsantrasyonda sıkıntı çektiği bir sahada oynamak zorunda kaldık. Maça 2. dakikadan başlayacağım. Hocamız 2. dakikada Yasin'e sarı kart gösterdi fakat ikinci sarı kartı göstermekten imtina gösterdi nedense. Bize ve birçok kişiye göre ikinci sarı karttan oyundan atılmalı diye düşünüyoruz. Oyunun seyri değişecekti. İlk yarıda pozisyon verdik. Attığımız penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 bitirdik. İkinci yarıda oyun gitti, geldi. 3-2’yi yakaladık. Maalesef yorumları, eleştirileri duyduğum için, onlara cevap vermek istiyorum. Lemina’yı geçen hafta da korumaya çalıştık. Fenerbahçe maçında tam oynattık. Cuma günü antrenmana çıkmadı. Cumartesi günü kontrollü bir şekilde antrenmanını yaptı. Oyundan çıktığı sürede ayağındaki ağrıdan dolayı, kontrol edilmesi ve kollanması gereken ağrıdan dolayı oyundan almak zorunda kaldık. Defansif bir orta sahanın, 3-2 skor varken oyundan almayacağımızı sizler zaten biliyorsunuz. Defans özellikleri iyi olan bir oyuncu Cuesta. Stoper bölgesinde oynuyor. Mamadou Fall da kanat oynuyordu. Pozisyonda değiştiler. Mevki değişikliği oldu. Mamadou Fall’un etkili olduğunu gördüğümüz için stoper ve bek pozisyonunu beraber yürütebileceğini düşündüğümüz için o değişikliği yaptık. Futbolda hatalar vardı. Bana göre çok net penaltı değildi, verilmiş olan penaltıya da saygı duyuyoruz. Penaltıyla 3-3 berabere bitti. Önümüzde çok önemli maçlar var.

"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

Teknik Direktör Okan Buruk’a verilen ceza hakkında da yorum yapan Saraloğlu, şu şekilde konuştu: