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    Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek gözyaşlarına hakim olamadı

    Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek gözyaşlarına hakim olamadı

    Galatasaray'da 4 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilen Dursun Özbek konuşma yaptığı sırada sevinç gözyaşları döktü.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 00:37
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    Burak Elmas'ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın 103. dönem yönetimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede belli oldu.

    Galatasaray'ın 39. başkanı Dursun Özbek oldu

    22. sandık itibarıyla toplam oy sayısında Eşref Hamamcıoğlu'nun önüne geçen Dursun Özbek, 23. ve 24. sandıklarda aldığı oylarla Galatasaray'ın 39. Başkanı seçildi.

    Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek gözyaşlarına hakim olamadı #1

    Gözyaşlarını tutamadı

    Seçimi kazanmasıyla birlikte konuşma yapan Dursun Özbek sevinçten dakikalarca ağladı.

    Galatasaraylılar Derneği’nde de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Galatasaray için çok sevinçliyim. Galatasaray’da yapmak istediğim projelerim vardı. Galatasaray’a getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum. Onun için genel kurul üyelerime çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiler. Ben bundan sonra onlar için çalışacağım." dedi.

    Galatasaray yeni başkanı Dursun Özbek gözyaşlarına hakim olamadı - Video

    "Dursun Bey çalışmaya başlasın o zaman bakarız"

    Özbek'in rakibi Hamamcıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Genel Kurul'un kararıdır. Galatasaray beni uygun görmedi. Sayın Dursun Özbek'i uygun gördü. Sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz." dedi.

    'Dursun Özbek'e destek olacak mısınız?' sorusuna Eşref Hamamcıoğlu, "Dursun Bey bir çalışmaya başlasın o zaman bakarız." ifadelerini kullandı.

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