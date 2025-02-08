Haber Merkezi

Galatasaray'ın forma sponsoru, sarı-kırmızılı kulübün 2024-25 sezonu için üretilen özel formasını tanıttı.

Sponsor firmadan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, 2024-2025 sezonu için Galatasaray futbol takımlarına özel yeni bir forma tasarladık. “İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar” sloganıyla hazırlanan kampanya çekimleriyle tanıtılan bu özel forma, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında taraftarlarla buluştu." ifadeleri kullanıldı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Galatasaray’ın yıldız isimleri Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora’nın yer aldığı tanıtım filminde, bir ring içinde geçen sahnelerle Galatasaray’ın mücadele ruhu vurgulandı.