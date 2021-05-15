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Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 20:27
- Güncelleme : 15.05.2021 - 20:31
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1' Maç başladı
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlıyor.. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Semih, Fofana, Adem, Tetteh