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- Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 19:22
- Güncelleme : 15.05.2021 - 20:27
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Semih, Fofana, Adem, Tetteh