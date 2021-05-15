Süper Lig'de şampiyon belli oluyor

Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk potasındaki 3 takım sahada son kez kozlarını paylaşacak. İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Muhammed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh





GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor.

Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı.

Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi.

Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Bugün Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averaja kalacak. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.





FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe rakiplerinin kaybetmesi durumunda 3 puan alırsa şampiyonluk sevinci yaşayabilir.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Muğdat, Lennon, Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Ozan Tufan, Pelkas, Valenciaşunu girsene