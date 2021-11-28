Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Lider Trabzonspor'la puan farkı 14'e çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.





GOL SESİ ÇIKMADI

İlk yarıda oyunda tempo çok düşük kalırken Galatasaray, sadece Babel ile 2 kez şut denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Malatyaspor ise Munir ile 1 kez etkili geldi.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle birlikte temposunu artıran Galatasaray, Cicaldau ve Diagne ile net pozisyonlara girdi ancak skoru değiştiremedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.





LİDER TRABZON'UN 14 PUAN GERİSİNDE

Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Galatasaray, 22 puana yükseldi. 3 maç sonra puan alan Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'un konuğu olacak.