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    Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Lider Trabzonspor'la puan farkı 14'e çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 21:00
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 21:04
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    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #1

    GOL SESİ ÇIKMADI

    İlk yarıda oyunda tempo çok düşük kalırken Galatasaray, sadece Babel ile 2 kez şut denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Malatyaspor ise Munir ile 1 kez etkili geldi.

    İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle birlikte temposunu artıran Galatasaray, Cicaldau ve Diagne ile net pozisyonlara girdi ancak skoru değiştiremedi.

    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #2

    LİDER TRABZON'UN 14 PUAN GERİSİNDE

    Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Galatasaray, 22 puana yükseldi. 3 maç sonra puan alan Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

    Bu sonuçla sarı-kırmızılılar lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

    Galatasaray, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'un konuğu olacak.

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #3

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