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    Galatasaray, Yeni Malatya'yı mağlup etti

    Galatasaray, Yeni Malatya'yı mağlup etti

    Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yeni Malatya'yı ağırlayan Galatasaray rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 22:27
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 22:29
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    Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

    Galatasaray Stadyumu'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu attı.

    Galatasaray, Yeni Malatya yı mağlup etti #1

    İç sahada üst üste 4. galibiyet

    Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 44 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, iç sahada Konyaspor ile karşılaşacak.

    Galatasaray, Yeni Malatya yı mağlup etti #2


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