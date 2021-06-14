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    Galatasaray yeni sezon çalışmalarına başladı

    Galatasaray yeni sezon çalışmalarına başladı

    Galatasaray 2021-22 sezonu çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 20:08
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 20:15
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    Galatasaray yeni sezona start verdi. 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı kulüp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

    Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takımın başında Selçuk İnan, antrenmanı yönetti.

    YENİ TRANSFERLER İLK İDMANLARINA ÇIKTI

    Galatasaray'ın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, ilk idmanlarına çıktı.

    Çalışmada yabancı futbolculardan sadece Jesse Sekidika ve Ryan Babel yer aldı.

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