Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor

Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona merhaba diyor. Sarı-kırmızılılar 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

7 Temmuz'da Avusturya'ya gidilecek

Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.



