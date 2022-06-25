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    Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor

    Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona merhaba diyor. Sarı-kırmızılılar 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yapacak.
    • 25.06.2022 - 17:33
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    Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor

    Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

    7 Temmuz'da Avusturya'ya gidilecek

    Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

    İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.

    Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor #1


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