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Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona merhaba diyor. Sarı-kırmızılılar 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yapacak.
- 25.06.2022 - 17:33
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.
7 Temmuz'da Avusturya'ya gidilecek
Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.
İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.