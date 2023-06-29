Galatasaray yeni sezona hazırlanıyor Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA & Ensonhaber

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü.

İdman turnuvayla sona erdi

İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.