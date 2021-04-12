Galatasaray, yeni sezonda 10 oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor

Süper Lig'de istediği sonuçlara alamayan Galatasaray'da, yeni sezonda 10 oyuncuyla yollar ayrılacak.

Süper Lig'in 34. haftasına geldiğimizde şampiyonluk yarışında ağır yaralar alan Galatasaray'da, yeni sezona hazırlık şimdiden başladı.

Teknik patron Fatih Terim, performanslarından memnun olmadığı oyuncular ile yollarını ayırmayı planlıyor.

ADETA BİR TAKIM GİDECEK

Galatasaray'da sezon sonunda 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor, 6 futbolcunun ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala ayrılık planlarını yapılıyor.

6 futbolcunun haricinde 4 kişiyle daha yolların ayrılması planlanıyor.

Bu sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda adeta bir takım gidecek.

1-SARACCHI

Galatasaray'ın Leipzig'ten kiralanan Saracchi'nin satın alma opsiyonu bulunmuyor ve sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı futbolcunun yeniden kiralanması için bir aksiyon almayacak.

2-LINNES

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu Martin Linnes ile kesin olarak yollar ayrılacak.

3-ŞENER

Galatasaray'a geldiği günden bu yana hiç katkı yapmayan Şener Özbayraklı, Florya'daki bavulunu şimdiden toplayanlar arasında yer alıyor.

4-GEDSON FERNANDES

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray'dan yarım sezon için 650 bin euro alan Gedson için son sözü sezon sonunda Fatih Terim söyleyecek.

5-ETEBO

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Etebo, şans bulduğu maçlarda da performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

6-ÖMER BAYRAM

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan ve Fatih Terim tarafından kızağa çekilen Ömer Bayram da sezon sonunda sözleşme bitişiyle beraber Florya'ya veda edecek isimler arasında yer alıyor.

7-FATİH ÖZTÜRK

Galatasaray'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fatih Öztürk ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve kendisinden herhangi bir bonservis bedeli beklenmeyecek.

8-RYAN BABEL

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Ryan Babel, EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile boy gösterecek. Galatasaray Yönetimi, EURO 2020 sonrasında Babel'den bir bonservis getirisi bekliyor.

9-FEGHOULI

Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı kulüpten 3.2 milyon euro garanti maaş alan Feghouli, takımın en çok kazanan 4 oyuncusundan biri durumunda.

Galatasaray, Feghouli için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak ve Cezayirli futbolcunun maliyetinden kurtulmak için ayrılık sürecine kolaylık gösterecek.

10-RADAMEL FALCAO

Galatasaray'da 5 milyon euroya yakın maaş alan Radamel Falcao için sezon sonunda tüm ayrılık opsiyonları kullanılacak. Galatasaray, hem Falcao'nun yıllık garanti maaşından kurtulmak hem de kulübe ufak da olsa bir miktar bonservis girdisi sağlamak istiyor.