Galatasaray, yeni sezonu 3 Temmuz’da açacak

İHA
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar Süper Lig'i 102 puanla tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etmişti.
Şampiyonluğun ardından özellikle EURO 2024'e gitmeyen oyuncular tatil yapıyor.
Yeni sezon 3 Temmuz'da başlayacak
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak.
Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap kampı, 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Geinberg bölgesinde gerçekleşecek.
Sarı-kırmızılılar, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Irdning bölgesinde yapacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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