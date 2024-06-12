Galatasaray, yeni sezonu 3 Temmuz’da açacak
İHA

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar Süper Lig'i 102 puanla tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

Şampiyonluğun ardından özellikle EURO 2024'e gitmeyen oyuncular tatil yapıyor.

Yeni sezon 3 Temmuz'da başlayacak

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap kampı, 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Geinberg bölgesinde gerçekleşecek.

Sarı-kırmızılılar, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Irdning bölgesinde yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)