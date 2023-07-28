Galatasaray, yeni transferlerini taraftara açık imza töreninde tanıtacak

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Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray, yeni oyuncuları için imza töreni düzenleyecek.
Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza töreni ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
"Antrenmanda hep birlikte olacağız"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!" ifadeleri yer aldı.