Galatasaray, yeni yıla kupayla girmeyi hedefliyor

Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek.
Son lig şampiyonu sarı-kırmızılılar, Süper Kupa’yı da alıp 2023 yılını iki kupa ile tamamlamak ve taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor.
Okan Buruk ilk peşinde
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Buruk, Fenerbahçe karşısında galip gelip, Süper Kupa’yı ilk kez kazanmak istiyor.
Başarılı teknik adam, 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bu kupada Trabzonspor'a 2-1'lik skorla kaybetmişti.
Buruk'un 4. Fenerbahçe derbisi
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bugüne kadar Fenerbahçe ile 3 kez rakip oldu. Buruk, bu müsabakalarda yenilmezken, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin ağlarını 6 kez havalandırırken, kalesini de gole kapadı.
Süper Kupa’yı 6 kez kazandı
Galatasaray, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda bu kupayı müzesine en çok götüren takım konumunda yer alıyor.
9 kez Süper Kupa oynayan Aslan, 6'sında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında da kazanan taraf oldu.
Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 3 müsabakada yenilmedi.
Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı en son 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan derbide 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 3 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Ligde son 5 maçın 4'ünü kazandı
Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ü mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.
En az gol yiyen takım
Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor.
Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 10’unda da kalesinde gol görmedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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