Galatasaray, yeni yıla kupayla girmeyi hedefliyor
İHA

Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek.

Son lig şampiyonu sarı-kırmızılılar, Süper Kupa’yı da alıp 2023 yılını iki kupa ile tamamlamak ve taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor.

Okan Buruk ilk peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Buruk, Fenerbahçe karşısında galip gelip, Süper Kupa’yı ilk kez kazanmak istiyor.

Başarılı teknik adam, 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bu kupada Trabzonspor'a 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Buruk'un 4. Fenerbahçe derbisi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bugüne kadar Fenerbahçe ile 3 kez rakip oldu. Buruk, bu müsabakalarda yenilmezken, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin ağlarını 6 kez havalandırırken, kalesini de gole kapadı.

Süper Kupa’yı 6 kez kazandı

Galatasaray, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda bu kupayı müzesine en çok götüren takım konumunda yer alıyor.

9 kez Süper Kupa oynayan Aslan, 6'sında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında da kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 3 müsabakada yenilmedi.

Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı en son 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan derbide 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 3 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde son 5 maçın 4'ünü kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ü mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor.

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 10’unda da kalesinde gol görmedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)