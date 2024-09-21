Galatasaray yenilgisi sonrası Acun Ilıcalı gündem oldu: Kaybettiği tek yatırım

Haber Merkezi
Süper Lig'de 6. haftaya Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi damga vurdu.
Galatasaray'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibinin sahaya etkili bir oyun koymasıyla maçı 3-1 kaybetti.
Böylece sarı-lacivertlilerin 32 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu.
Maçın ardından sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri de ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı oldu.
"ACUN ILICALI'NIN KAYBETTİĞİ TEK YATIRIM"
Kısa zamanda medya patronu olan Ilıcalı, Hollanda liginden satın aldığı Fortuna Sittard kulübüne veda ettikten sonra İngiltere 1. Ligi'nden Hull City takımını satın aldı.
Ilıcalı'nın parlak kariyerine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, maçın ardından Ilıcalı için "Kaybettiği tek yatırım" yorumlarında bulundu.
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