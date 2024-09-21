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Galatasaray yenilgisi sonrası Acun Ilıcalı gündem oldu: Kaybettiği tek yatırım

Galatasaray yenilgisi sonrası Acun Ilıcalı gündem oldu: Kaybettiği tek yatırım Galatasaray'ın deplasmanda aldığı 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı için yapılan paylaşımlarda "Kaybettiği tek yatırım" yorumları yapıldı.