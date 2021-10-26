Galatasaray yenilse de Nelsson beğenildi

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla takımının en iyilerinden biri oldu.

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan transfer ettiği Victor Nelsson, Beşiktaş derbisinde takımının en iyilerinden biri oldu.

NELSSON'UN İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ın daha çok topa sahip olduğu maçta Nelsson, 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 4 kez hava topuna çıkan Nelsson, bu topların tamamını kazandı.

9 kez rakip hücumlara 'dur' diyen Nelsson, 1 kez top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı. Danimarkalı oyuncu 1 kez faul yaparken, 3 kez faul aldı.

23 yaşındaki stoper, 41 kez pas yaptı ve bunlarda yüzde 80 isabet sağladı. Nelsson 38 kez kısa pas denerken, 3 kez uzun topla çıktı.



