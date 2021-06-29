Galatasaray'da yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, "Taylan Antalyalı'ya yöneltilen eleştirileri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı'nın LGBT'lilere verdiği destek birçok kişi tarafından eleştirilirken, destekleyenler de oldu.

Galatasaray bugün yaptığı paylaşımda Taylan'ın yanında olduklarını belirtmişti. Kulüpten bir açıklama daha geldi.

Galatasaray'da Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirten Sanver, "Son 2 gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Sanver: Taylan'ın yanındayız İZLE



"TEREDDÜTSÜZ TAYLAN'IN YANINDAYIZ"

Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır; o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır. Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'ya yöneltilen eleştirileri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz.





"SENİ SEVGİYLE KUCAKLIYORUZ"

Gerekirse hukuki sürece taşınacak ortamda da ona her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

Sevgili Taylan kardeşim, Galatasaray ailesinin bir üyesi olmanla gurur duyuyor, seni sevgiyle kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.