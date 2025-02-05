Galatasaray yönetimi 30 milyon euroluk yükten kurtuldu

Haber Merkezi

Galatasaray bu sezon transferde asıl başarıyı, bekleneni veremeyen yıldızlarını tek tek elden çıkararak yakaladı.

Yüksek ve bağlayıcı kontratları bulunan; Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve son olarak Michy Batshuayi ile yolların ayrılması sarı-kırmızılıların yaklaşık 30 milyon euroluk (1 milyar 114 milyon TL) yükten kurtulmasını sağladı.

MAAŞLARDAN KURTULUNDU

Yıllık 2.8 milyon euro kazanan, 3 yıl sözleşmesi bulunan Tete, Panathinaikos'a transfer olunca 8 milyon 400 bin euro kulübün kasasında kaldı. Önce Lyon, buradan da Charlotte'a kiralanan Zaha'nın da 4 milyon 350 bin eurodan 2 yıllık sözleşmesi vardı.

1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'in gitmesiyle 3 milyon 925 bin euroluk ödemeden kurtulan sarı-kırmızılılar, son olarak yıllık 3 milyon Euro alan Batshuayi'den de 7.5 milyon euro tasarruf sağladı.