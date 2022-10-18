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    Galatasaray yönetimi yabancı hoca arıyor

    Galatasaray yönetimi yabancı hoca arıyor

    Alınan puanlara rağmen oynanan futboldan memnun olmayan Dursun Özbek ve kurmayları yurtdışında yabancı hoca arayışlarına başladı.
    • 18.10.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:16
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    Galatasaray'da sezon başından beri oynanan oyun kimseyi tatmin etmedi. Sonuç alınmasına rağmen kötü oyundan sürekli şikayet ediliyordu. Ancak arka arkaya gelen puan kayıpları ve silik oyun, Okan Buruk'un da sorgulanmasına neden oldu.

    Yabancı hoca aranıyor

    Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda yönetim yurtdışında yabancı hoca arayışına çıktı.

    Birçok teknik direktörle temas kuran Galatasaray, Okan Buruk'un durumu toparlayamaması durumunda genç teknik adamla yollarını ayıracak.

    Galatasaray yönetimi yabancı hoca arıyor #1

    Hedef 100. yılda şampiyonluk

    Dursun Özbek yönetimi bu sezon Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle mutlaka şampiyon olmak isterken zamanın kısıtlı olduğunu düşünüyor.

    Sarı-kırmızılılar 10. hafta itibarıyla lider Adana Demirspor'dan 4 puan geride bulunuyor (1 maçı eksik)

    Galatasaray yönetimi yabancı hoca arıyor #2


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