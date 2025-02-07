Galatasaray yönetimi Yusuf Demir'in performansından etkilendi

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Galatasaray, Türkiye Kupası'nın 2. maçında deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla takımdan ayrılması planlanan Yusuf Demir, Boluspor karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti.

"FAYDALI OLABİLİR"

Morata ve Ahmed Kutucu'ya asist yaparken bir de gol atan 21 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında takıma faydalı olabileceğini gösterdi.

Mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Yusuf, bu başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve süre aldıkça en iyi performansını sergilemeye çalışacağını ifade etti.