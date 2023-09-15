Galatasaray yönetiminden flaş karar! Okan Buruk'la imzalar atıldı! İşte yeni maaşı... Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidildi. İşte deneyimli teknik adamın alacağı o rakam...

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Cimbom'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'a tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Devler Ligi bileti de alan Aslan'da Okan Buruk'un maaşına düzenleme yapıldı.

Son olarak yıllık 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu.

Geçen sezon mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların hocası Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi.

Yeni maaşı belli oldu

Okan Buruk'a kulüp tarafından ödenecek yeni maaşın 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur." ifadelerini kullandı.

Bu sezonki istatistikleri

Süper Lig'de 3 maç oynayan Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. 5. haftaya 7 puanla 3. sırada giren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Okan Buruk, yenilgi tatmadı ve maç başına 2.56 puan ortalaması yakalamayı başardı.