Galatasaray yönetiminden ortak mesaj: Boyun eğmeyeceğiz

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Yusu Günay ve Abdurrahim Albayrak açıklama yaparak hakem kararlarına tepki gösterdi.

Galatasaray, Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay maçın ardından basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BASKI ALTINDA OLAN HAKEME RAĞMEN"

Albayrak açıklamasında, "Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Baskı altında olan hakeme rağmen, verilmeyen penaltımıza, rakibe verilmeyen kırmızı karta rağmen bugün buradan galibiyetle ayrıldık." ifadelerini kullandı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Öte yandan Yusuf Günay, "Algı operasyonlarına izin vermeyeceğiz. Algılara boyun eğmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray camiasıyla mücadelenin o kadar kolay olmadığını herkes görecek." dedi.