Galatasaray: Younes Belhanda'nın tedavisine başlandı

Galatasaray Kulübü, Erzurumspor maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Belhanda'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u 2-1 yenerek kötü gidişe dur diyen Galatasaray'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı.

Bugün yapılan antrenmanla ilgili notlar paylaşan sarı-kırmızılı kulüp, Belhanda'nın sakatlığı hakkında da bilgi verdi.

"BELHANDA'NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in yedinci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptı.

BB Erzurumspor maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma (Münih 3A) tespit edilen Younes Belhanda’nın tedavisine başlandı.





Galatasaray Futbol Takımı, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek."