Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Bu kapsamda tarihinin en formsuz dönemini yaşayan Galatasaray, son dönemin yükselişteki takımlarından Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kayserispor maçı, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu müsabaka, BeIN Sports 1 ve BeIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.