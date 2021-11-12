Galatasaray yurt dışında pilot takım oluşturacak

Önce Niğde Anadolu FK’nın hisselerini alan sarı-kırmızılılar şimdi Avrupa ve Afrika’ya açılacak. Yönetim ilk hedefini Fransa olarak belirledi.

Başkan Burak Elmas’ın seçim döneminde projelerinden biri olarak camiaya sundu. ’1481 Futbol Grubu’ Galatasaraylı iş adamlarının katkısıyla kurulmuş ve Altınordu’nun iştiraki ile 2. Lig’de mücadele eden Niğde Anadolu FK’nın hisseleri satın alınmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın önceki gün divan kurulunda bahsettiği yurt dışındaki bazı kulüplerle yapılacak iş birliğinin detaylarını Milliyet'ten Nevzat Dindar yazdı.

Sarı-kırmızılı kulüp Avrupa’daki örnekleri uygulayarak pilot takım projesini genişletip derinleştirecek. Hedefte ise Avrupa’da ve Afrika’da pilot takımlar oluşturmak var.

İLK HEDEF FRANSA

Kulübün güçlü bağları olduğu Fransa ise dünyada en çok genç futbolcu üretip ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Dünyanın bütün futbol şirketleri Fransa’da köşeleri kapmış durumda. Burak Elmas’ın kurmaylarına Fransa’da olası kulüp işbirliklerine araştırma talimatı verdiği öğrenildi.

Ayrıca İsviçre Ligi’nde de 15 yabancı oynatma imkanı bulunduğu ve cazip bir yatırım olarak görüldüğü öğrenildi.

AFRİKA DA CAZİP

Ayrıca yönetimin geçmiş yıllarda takımda forma giyen Afrikalı oyunculara haber gönderip Afrika’daki akademilerle ilişkileri geliştirme planı yaptığı öğrenildi. Afrika kupası öncesi Senegal ve Fildişi Sahili odaklı çalışmaların başladığı kaydedildi.

Diğer taraftan Ural Aküzüm’ün Niğde Anadolu FK’nın başına geçmesiyle beraber TFF’ye renk ve logo değişimi için başvuruda bulunulmuştu.