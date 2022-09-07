Galatasaray 3 transferi birden açıkladı

Galatasaray, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica transferleri için oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

"Yusuf Demir ve kulübü ile resmi görüşmeler başladı"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.







Galatasaray'dan bir KAP daha

Galatasaray, Mathias Ross Jensen'in transferi için Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.

Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı.

17 yaşında profesyonel oldu

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.

Milot Rashica

Galatasaray, Milot Rashica ve kulübü ile de görüşmelere başlandığını açıklayarak, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." paylaşımını yaptı.

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Milot Rashica, 1 yıllığına bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralandı.

11 milyon euroya transfer edilmişti

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Milot Rashica, ardından kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Norwich City, Milot Rashica'yı 2021-22 sezonu başında Werder Bremen'den 11 milyon euroya transfer etmişti.

Piyasa değeri 35 milyon euroya kadar çıkmıştı

İngiliz ekibiyle toplam 40 maça çıkan Milot Rashica, 2 gol 3 asistlik istatistik yakaladı. Piyasa değeri bir dönem 35 milyon euro seviyelerine kadar çıkan Milot Rashica'nın güncel değeri ise 7 milyon euro.