Galatasaray, Zalgiris'i mağlup ederek tur atladı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3. ön eleme turuna yükseldi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaştı.

Rams Park Stadyumu'nda oynanan ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod tarafından yönetilen maçı 1-0 alan sarı-kırmızılılar tur atladı.

İlk yarı

17. dakikada Dries Mertens’in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

18. dakikada sol taraftan Angelino’nun ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

31. dakikada sağ kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun, ceza sahası dışına yaptığı ortada Mertens gelişine şık bir vuruşla topu kaleci Gertmonas'ın solundan ağlara gönderdi. 1-0

İkinci yarı

51. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan ceza sahasına girip içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde önünde bulan Berkan Kutlu, yaptığı vuruşta top savunmadan oyun alanına geri döndü.

64. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun attığı pasta ceza sahası içinde Yunus Akgün topu kafayla Mertens’in önüne indirdi. Bu oyuncunun kale önünde sağına çekip yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada orta sahada topla buluşan Oyewusi, topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına girdi. Oyewusi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Muslera iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

76. dakikada Nassim Hnid, Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede sonrası hakem Willy Delajod tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Delajod kırmızı kartı iptal edip, Nassim Hnid’e sarı kart gösterdi.

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında ilk Avrupa galibiyetini aldı

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk galibiyetle birlikte bir ilki yaşadı. Galatasaray’ın başında teknik direktör olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Zalgiris maçıyla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet elde etti.

Dries Mertens, bu sezon ilk golünü kaydetti

Mertens, maçın 31. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, böylece bu sezonki ilk golünü kaydederken, Galatasaray kariyerindeki gol sayısını da 8’e yükseltti.

Bakambu, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Maça yedeklerde başlayan Demokratik Kongolu futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

Muslera'dan kritik kurtarış

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera, kurtarışıyla galibiyette önemli rol aldı.

Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.

"Devler Ligi" elemesinde 6 maç sonra kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçtan sonra galip geldi.

"Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

Zalgiris karşısında rövanş maçını 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem turu geçen taraf oldu hem de elemelerdeki kazanamama serisini de sonlandırdı.

Zalgiris'in kırmızı kartı VAR'dan döndü

Müsabakada Zalgirisli futbolcu Nassim Hnid'in gördüğü kırmızı kart, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.

Maçın 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede Fransız hakem Willy Delajod, Tunuslu futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Delajod, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledikten sonra kırmızı kartı iptal ederek Hnid'e sarı kart gösterdi.

Müsabakayı 41 bin 505 seyirci takip etti

Bu sezon ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Zalgiris mücadelesinde tribünleri doldurdu. RAMS Park’ta oynanan müsabakayı toplam 41 bin 505 taraftar izledi.

Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile eşleşti

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bir üst turda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

NK Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'ı 1-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup ederek tur atlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.