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- Galatasaray zorlu Sivas deplasmanından kayıpsız döndü
Galatasaray zorlu Sivas deplasmanından kayıpsız döndü
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 21:00
- Güncelleme : 08.11.2020 - 21:05
Süper Lig'de 8. hafta Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.
BELHANDA VE ARDA ATTI
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı.
Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken, Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.
FAJR PENALTI KAÇIRDI CANER FARKI 1'E İNDİRDİ
Sivasspor 45+1'de Faycal Fajr ile penaltıdan yararlanamazken, ev sahibi tek golü 76. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından puanını 16 yapan Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un 1 puan gerisinde haftayı kapattı. Sivasspor 8 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Kayserispor'u ağırlayacak.
ARDA TURAN 9 YIL SONRA ATTI
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 48. dakikada kaptanı Arda Turan ile skoru 2-0 yaptı. Younes Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda Turan vuruşunda ağları havalandırdı ve sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı.
Younes Belhanda golünün ardından asist de yaparken; Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.