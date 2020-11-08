Galatasaray zorlu Sivas deplasmanından kayıpsız döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım zorlu maçı 2-1 kazanarak milli maç arası önemli bir 3 puan aldı.

Süper Lig'de 8. hafta Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

BELHANDA VE ARDA ATTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı.

Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken, Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

FAJR PENALTI KAÇIRDI CANER FARKI 1'E İNDİRDİ

Sivasspor 45+1'de Faycal Fajr ile penaltıdan yararlanamazken, ev sahibi tek golü 76. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından puanını 16 yapan Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un 1 puan gerisinde haftayı kapattı. Sivasspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Kayserispor'u ağırlayacak.

ARDA TURAN 9 YIL SONRA ATTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 48. dakikada kaptanı Arda Turan ile skoru 2-0 yaptı. Younes Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda Turan vuruşunda ağları havalandırdı ve sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı.

Younes Belhanda golünün ardından asist de yaparken; Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.



