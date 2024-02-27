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Galatasaray'a 3 iyi haber! Ndombele, Ziyech ve Aurier idmanda yer aldı

Galatasaray'a 3 iyi haber! Ndombele, Ziyech ve Aurier idmanda yer aldı Fatih Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray'da Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.