Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! İşte sahalara dönüş tarihi

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Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti.
Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.
3 maç kaçırdı
29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında yer alamamıştı.
Galatasaray'da bu sezon 32 maça çıkan milli futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.
Yıldız savunmacı gösterdiği performansla dünya devlerini de peşine taktı.
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