Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! İşte sahalara dönüş tarihi
ensonhaber.com

Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti.

Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.

3 maç kaçırdı

29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında yer alamamıştı.

Galatasaray'da bu sezon 32 maça çıkan milli futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Yıldız savunmacı gösterdiği performansla dünya devlerini de peşine taktı.