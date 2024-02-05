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Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! İşte sahalara dönüş tarihi Galatasaray'da sakatlığı bulunan milli stoper Abdülkerim Bardakcı için sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı savunma oyuncusu, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde iyileşti.