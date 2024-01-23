Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber: 2 hafta yok Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sahalardan 2 hafta uzak kalacağı belirtildi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların Trabzon deplasmanında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, kulübede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken kartlarını da sıfırlamış oldu. Ancak tecrübeli savunmacının kaçıracağı tek maç, İstanbulspor mücadelesi olmayacak gibi görünüyor.

2 hafta yok

Tetkikleri yapılan Abdülkerim'in, 2 hafta takımdan uzak kalabileceği belirtildi. Bu da sarı-kırmızılı oyuncunun bir sonraki iç saha maçında Gaziantep'e karşı da oynamasının zor olduğu anlamına geliyor.

Hedef, Milli futbolcuyu şubat ayının ilk haftasındaki Samsun deplasmanına yetiştirebilmek. Abdülkerim'in yokluğunda savunmada yine Sanchez - Nelsson ikilisinin görev yapması bekleniyor.