Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber: 2 hafta yok

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların Trabzon deplasmanında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, kulübede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken kartlarını da sıfırlamış oldu. Ancak tecrübeli savunmacının kaçıracağı tek maç, İstanbulspor mücadelesi olmayacak gibi görünüyor.
2 hafta yok
Tetkikleri yapılan Abdülkerim'in, 2 hafta takımdan uzak kalabileceği belirtildi. Bu da sarı-kırmızılı oyuncunun bir sonraki iç saha maçında Gaziantep'e karşı da oynamasının zor olduğu anlamına geliyor.
Hedef, Milli futbolcuyu şubat ayının ilk haftasındaki Samsun deplasmanına yetiştirebilmek. Abdülkerim'in yokluğunda savunmada yine Sanchez - Nelsson ikilisinin görev yapması bekleniyor.
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