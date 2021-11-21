Galatasaray'a bilet satışından büyük gelir

Fenerbahçe derbisinde 52 bin 500 bilet satan ve stat rekoru kıran Galatasaray, şimdiden 31 milyon lirayı aşan bir parayı cebine koydu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük karşılaşmada kimin galip geleceğini kimse bilemez ama sarı-kırmızılılar, daha maç düdüğü çalmadan kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 9 Kasım’da aldığı, karşılaşmaların tam kapasite seyirciyle oynanması kararıyla birlikte derbiyi paraya tahvil etti.

Taraftarının büyük ilgisiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, 52 bin 500 biletin tamamını satarak, Ali Sami Yen Kompleksi’nin rekorunu kırdı. Karşılaşmaya konuk takımdan hiç taraftar alınmaması nedeniyle tüm koltuklar sarı-kırmızılılara ayrıldı.

31 MİLYONDAN FAZLA GELİR

Aslan, 52 bin 500 biletin satılmasının ardından 31 milyon liradan fazla bir parayı da şimdiden kasasına koydu. Gerek koronavirüs gerekse ekonomik koşullar nedeniyle mali anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray’a bu para ilaç gibi geldi. Ancak sarı-kırmızılıların geliri bununla da bitmeyecek.

Galatasaray’da Mağazacılık AŞ Başkanvekili Vahap Tanrıverdi, Milliyet’e yaptığı açıklamada, derbiye çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

YENİ ÜRÜNLER PİYASADA

Yeni ürünlerin ve çeşitlerin olacağını belirten Tanrıverdi, “Kadın, erkek ve çocuklara yönelik çok güzel ürünlerimiz olacak. Ciddi bir gelir bekliyoruz” dedi. Sarı-kırmızılıların özellikle stadın yanındaki Galatasaray Store’da maç için rekor satış beklediği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, bu satışlardan 10 ile 15 milyon lira arasında bir ciro bekliyor.