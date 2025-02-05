DHA
Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında yarın saat 16.00’da Boluspor’un konuğu olacak Galatasaray maç için kara yoluyla Bolu’ya gitti.
Bolu Dağı'nın eteklerinde bulunan bir otelde kalacak sarı-kırmızılılar için jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Takım otobüsünün yaklaştığı anlarda, otel çevresi barikatlar kuruldu. Ayrıca otelin önünden geçen D-100 kara yolu da ulaşıma kapatıldı.
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Yan yoldan otele giriş yapan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk çiçeklerle karşılandı.
Bolu Galatasaray Derneği yöneticileri Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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