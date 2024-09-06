Galatasaray'a Davinson Sanchez'den iyi haber Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez ise takımla çalışmalara başladı.

AA

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlarken sakatlığını atlatan Davinson Sanchez takımla çalıştı.

ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDI

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlık sürecinden çıkan Kolombiyalı stoper Sanchez antrenmanın tamamında yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, cuma günü saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)