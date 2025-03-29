Galatasaray'a Davinson Sanchez'in son durumu

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Galatasaray'da Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Davinson Sanchez'in durumu merak ediliyordu.

Sarı-kırmızılılara Davinson Sanchez'den müjdeli haber geldi.

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Kolombiya Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkan ve Paraguay maçında forma giyemeyen Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Kolombiyalı savunma oyuncusunun kontrolleri temiz çıktı.

KONTROLLERİ TEMİZ ÇIKTI

Davinson Sanchez, teknik direktörü Okan Buruk'un forma vermesi halinde Beşiktaş karşısında sahada olabilecek.

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta süre bulan 28 yaşındaki savunma oyuncusu 4 gol attı ve 2 asist yaptı.