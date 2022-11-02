Galatasaray'a derbi öncesi iki isimden iyi haber

Galatasaray'a derbi öncesi iki isimden iyi haber

Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray’a derbi öncesi iki iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Isınma bölümünün ardından 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı teknik direktörü Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla tamamladı.

Yusuf ve Kazımcan antrenmana katıldı

Tedavileri tamamlanan Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takım antrenmanının ilk bölümüne katıldı. İki futbolcu daha sonra kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Genç futbolcuların Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Abdülkerim, şans verilmesi halinde derbide oynayacak

Tahkim Kurulu tarafından cezası bir maça düşürülen Abdülkerim Bardakçı ise teknik heyetin şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.